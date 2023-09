Bimbo di 15 mesi con febbre altissima muore in ospedale

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Un bambino di 15è morto nella serata di ieri nel reparto di neonatologia dell'di Cosenza e il fratellino di 5, portato successivamente nel nosocomio con gli stessi sintomi ma in ...

Ilpiù grande, che poi è deceduto, accusava il forte stato febbrile da diversi giorni ed è ... Per l'altro bambino di soli cinqueè stato disposto il trasferimento nell'ospedale pediatrico ...... nel ripescare un gruppo di persone finite in mare, ci si è trovati con il corpo senza vita di undi cinque. Morto annegato tra le braccia della madre subito dopo il capovolgimento dell'...Tra loro un neonato di pochi, che è morto annegato. La mamma del neonato, che sarebbe ancora ... Secondo quanto emerge, la barca con ila bordo si sarebbe capovolta perché gli occupanti si ...Tra loro un neonato di pochi, che è morto annegato. La mamma del neonato, che sarebbe ancora ... Secondo quanto emerge, la barca con ila bordo si sarebbe capovolta perché gli occupanti si ...

Cosenza - Un bambino di 15 mesi è morto nella serata di ieri nel reparto di neonatologia dell'ospedale di Cosenza e il fratellino di 5 mesi, portato successivamente nel nosocomio con gli stessi sintom ...Un bambino di 15 mesi è morto nella serata di ieri nel reparto di neonatologia dell'ospedale di Cosenza e il fratellino di 5 mesi, portato successivamente nel nosocomio con gli stessi sintomi ma in co ...Fino al 10 novembre gli insegnanti possono prenotare per le proprie classi la partecipazione gratuita ai percorsi Saperecoop, nel weekend torna “Dona la spesa” ...