Bill Gates | la figlia Phoebe è probabilmente la 20enne più bella del mondo | eccola in costume

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 13 settembre 2023)è uno degli esseri umani non appartenente aldello spettacolo più famosi al. Dalla (ex) moglie Melinda, ha avuto tre figli., 20 anni, è una delle ragazze più belle del. Una percentuale altissima di italiani ha posseduto, possiede, ha usato o usa un computer che funziona con sistema operativo Microsoft Windows. Il co-fondatore della Microsoft si chiamaed è uno degli uomini non appartenenti aldello spettacolo più famosi al. Nato nel 1955 a Seattle in una famiglia benestante,si è interessato fin da bambino alla tecnologia e alla programmazione. Dopo un breve periodo come studente presso l'Università di Harvard, ha abbandonato gli studi ...