Bilancio positivo Bernabè elogia la Meloni | Gruber di sasso | Video

(Di mercoledì 13 settembre 2023) "Fino agli inizi di settembre ilsul governo era, con lo spread sceso e i mercati tranquilli. Direi che di grandi errori il governo non ne ha fatti, accreditandosi come partner affidabile per Stati Uniti ed Europa. Ad inizio settembre sono però iniziate le fibrillazioni politiche autogenerate dalla maggioranza stessa senza alcuna ragione per esasperare il dibattito politico come si sta facendo in questi giorni", esordisce il presidente di Acciaierie d'Italia Franco Bernabé a Otto e mezzo su La7 nella puntata del 13 settembre lasciando la conduttrice Lillidi. Qui l'intervento di"Il Paese è in un contesto internazionale in difficoltà ma siamo in una situazione strutturalmente più solida di altri Stati. - ha spiegato - Secondo me al capo del Governo non ...

Di questo 2023, non ancora finito, il giovane ligure fa un primo, in un'intervista ... Il sogno Davis Cup Il percorso più chea New York e i forfait, quasi in contemporanea, di Jannik ...... Massimo Osanna, direttore generale Musei, Paolo DAngeli, direttore generale, Antonio ... un messaggioche gratifica mecenati e beneficiari e contribuisce a consolidare lintesa nel ...'A destra sono senza vergogna: oggi alla Camera dei deputati in sede di assestamento dihanno bocciato un ordine del giorno dell'Alleanza Verdi Sinistra che, dopo i fatti di ...', ...Gli oli extravergine di qualità hanno esaltato i sapori dei piatti della kermesse Si è conclusa lunedì 11 settembre a Napoli, in Piazza Municipio, la settima edizione di 'Bufala Fest - non solo ...

Italia Olivicola, bilancio positivo per Bufala Fest Adnkronos

Suoni Controvento, bilancio positivo per l'edizione 2023 - Umbriaradio Umbria Radio

Due medaglie d’oro e due Titoli di Campioni Europei chiudono la Rassegna Continentale di Osijek (CRO) per gli Azzurri di Skeet del Direttore Tecnico Andrea Benelli, impegnati oggi nella gara a squadre ...Due medaglie d'oro e due titoli europei chiudono la rassegna continentale di Osijek (Croazia) le azzurre e gli azzurri dello skeet, impegnati oggi nella gara a squadre. (ANSA) ...Napoli, 13 set. (Labitalia) - Si è conclusa lunedì 11 settembre a Napoli, in Piazza Municipio, la settima edizione di 'Bufala Fest – non solo ...