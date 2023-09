Biglietti Atalanta-Cagliari | Tribuna Rinascimento disponibile | Curva Pisani e Centrale…

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Idisponibili per quanto concerne il match di Serie Apresso il Gewiss Stadium di Bergamo La vendita deipersta andando a gonfie vele. Ecco i posti disponibili al Gewiss Stadium.: – non disponibiliCOPERTA: 7 POSTISCOPERTA: 22 POSTINERAZZURRA: 152 postiD’ONORE: 52 posti PITCH VIEW: 18 posti Da considerare che Vivaticket vende a scaglioni, quindi nei prossimi giorni potrebbero spuntare nuovianche per settori precedentemente segnalati esauriti. L’esaurimento completo del ...

Atalanta-Cagliari, info biglietti Atalanta

UEL Atalanta-Raków Czestochowa, info biglietti Atalanta

L’obiettivo della Fiorentina è chiaro da giorni: riempire il Franchi per la sfida di domenica prossima contro l’Atalanta. Per riuscirci la società viola ha messo in vendita tagliandi a buon prezzo, fa ...Via alla vendita dei tagliandi per gli abbonati. Potranno essere acquistati i tagliandi relativi ai settori del “Benito Stirpe” fatta eccezione per le due curve ...I biglietti disponibili per quanto concerne il match di Europa League Atalanta-Rakow presso il Gewiss Stadium di Bergamo La vendita dei biglietti per Atalanta-Rakow sta andando a gonfie vele. Ecco i p ...