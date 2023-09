Biden premia Teheran | sbloccati 6 miliardi nonostante i droni alla Russia

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Dovrebbe suscitare un certo imbarazzo l’accordo concluso dall’amministrazionecon il regime iraniano ad agosto. Ieri la notizia che il Dipartimento di Stato ha sbloccato 6di asset iraniani, che erano congelati in alcune aziende sudcoreane a causa delle sanzioni. I fondi potranno quindi essere trasferiti in banche qatariote e tornare di fatto nella disponibilità di. In cambio, l’Iran accetta di non superare il 50 per cento nell’arricchimento di uranio, processo imprescindibile per dotarsi della bomba atomica. Inoltre, i due governi si sono impegnati al reciproco rilascio di 5 prigionieri, membri dell’Intelligence accusati di spionaggio. Un accordo che ancora una volta, come già nel caso del JCPOA stipulato nel 2015 da Barack Obama, viene concluso scavalcando il Congresso, al quale spetterebbe la ratifica. ...