(Di mercoledì 13 settembre 2023) I due fratelli maggiori, a capo della holding con una partecipazione complessiva del 52,48%, blindano il controllo con un accordo che li obbliga a consultarsi prima di ogni, muovendosi così in modo coordinato

Marina e Pier Silvio, figli ed eredi di Silvio, proprietari della maggioranza della finanziaria di famiglia Fininvest , hanno siglato unparasociale per votare assieme nelle assemblee della holding a monte delle società quotate. ...Oggi, grazie a unfra 15 associazioni del terzo settore e 4 istituti scolastici, combattiamo ... LIBRI I. I numeri, i protagonisti, i nodi cruciali dell'eredità del Cavaliere Scopri di ...... unparasociale che di fatto blinda l'azienda. Pier Silvio e Marinaquindi si preparano a guidare Fininvest in piena coordinazione . Forti delle indicazioni testamentarie del padre ...Spunta iltra Pier Silvio e Marina. I due figli maggiori di Silviosi preparano a guidare Fininvest e lo faranno in piena coordinazione. Forti delle indicazioni testamentarie del ...

Berlusconi, patto di Marina e Pier Silvio su Fininvest: voteranno insieme in assemblea Corriere della Sera

Berlusconi, patto per l’eredità: nessuno potrà vendere azioni per 5 anni, tutte le proprietà in comunione La Stampa

(Teleborsa) - Marina e Pier Silvio Berlusconi, figli ed eredi di Silvio Berlusconi, proprietari della maggioranza della finanziaria di famiglia Fininvest, hanno siglato un patto parasociale per votare ...Marina e Pier Silvio Berlusconi, figli ed eredi di Silvio Berlusconi, proprietari della maggioranza della finanziaria di famiglia Fininvest, ...Niente da eccepire sul decreto Caivano perché l’ordine a Tajani è non disturbare Meloni. Il pasticcio sulle banche e l’inutile barriera anti Le Pen. Le truppe ...