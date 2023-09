Benzina self service sfiora i 2 euro al litro | i prezzi di oggi

... rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:service a 1,982 euro/litro (+8 millesimi, compagnie 1,990, pompe bianche 1,964), dieselservice a 1,899 euro/litro (+12, ...Il prezzo dellacontinua a crescere. La soglia psicologica dei 2 euro al litro è già stata superata, nelle scorse settimane, sulla rete autostradale per la modalità. Ora anche sulla rete ...Caro carburanti, lasfora i 2 euro Per la prima volta le Regioni s uperano la soglia dei 2 euro per lain modalità. Dopo la provincia autonoma di Bolzano, che aveva sfondato nei giorni scorsi ...... rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:service a 1,974 euro/litro (invariato, compagnie 1,981, pompe bianche 1,956), dieselservice a 1,887 euro/litro (+1 ...

Benzina supera 2 euro anche al self. Ecco il piano del governo per far scendere le tariffe ilGiornale.it

Benzina, prezzi oggi: self service a un passo dai 2 euro Adnkronos

(Adnkronos) – Prezzi dei carburanti oggi in rialzo, con la benzina in modalità self service che sfiora i due euro al litro e il gasolio che arriva a 1,98. Il Brent supera con un balzo i 92 dollari ...Mentre si continua a parlare del bonus benzina, il prezzo della stessa aumenta, vediamo nel seguente articolo tutte le novità riguardanti i ...Rincari continui per i carburanti, con il prezzo della benzina che ha superato i 2 euro al litro in sei regioni. Ma intanto il governo dorme.