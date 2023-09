Bengalese picchia la moglie e viene assolto per cultura diversa dalla nostra | proposta davvero discutibile

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Un'ideacuriosa quella maturata dal PM di Brescia in relazione a un processo istituito contro un uomo del Bangladesh, accusato di aver maltrattato la propria ex. Il PM infatti ha proposto di riconoscere l'innocenza dell'uomo in ragione del fatto che egli proda unain cui

Per conformare la sua esistenza a canoni marcatamente occidentali, rifiutando il modo di vivere imposto dalle tradizioni del popoloe delle quali invece, l'imputato si è fatto fieramente ...Era stato denunciato e portato a processo dalla moglie per presunti maltrattamenti in famiglia ed episodi di violenza sessuale. Ma ora il pubblico ministero di Brescia ha chiesto l'assoluzione dell'..." Per conformare la sua esistenza a canoni marcatamente occidentali, rifiutando il modo di vivere imposto dalle tradizioni del popoloe delle quali invece, l'imputato si è fatto fieramente ...Per conformare la sua esistenza a canoni marcatamente occidentali, rifiutando il modo di vivere imposto dalle tradizioni del popoloe delle quali invece, l'imputato si è fatto fieramente ...

Brescia, bengalese picchia la moglie. Il pm chiede l'assoluzione: 'E' un fatto culturale' TGLA7

Bengalese picchia la moglie, la vergogna del pm: "Va assolto, fatto ... ilGiornale.it

Chi entra in Italia sa che deve conformarsi al diritto penale italiano e che se a casa sua può fare certe cose, da noi queste cose possono costituire reato, così come costituisce reato picchiare la ..Roma, 12 set. – “E’ una posizione assolutamente inaccettabile. Nel nostro sistema la legge è uguale per tutti, l’ignoranza della legge non scusa. Chi entra in Italia sa che deve conformarsi al diritto ...Lei è una 27enne di origini bengalesi, cresciuta in Italia e residente a Brescia. Lui, l’ex coniuge, è un bengalese ...