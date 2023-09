Bengalese picchia la moglie e viene assolto per cultura diversa dalla nostra | proposta davvero discutibile

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Un'ideacuriosa quella maturata dal PM di Brescia in relazione a un processo istituito contro un uomo del Bangladesh, accusato di aver maltrattato la propria ex. Il PM infatti ha proposto di riconoscere l'innocenza dell'uomo in ragione del fatto che egli proda unain cui