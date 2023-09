(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUn pezzo di storia giallorossa lascia il. Ed è storia vincente di questo club, uno di quelli che ha sfatato un tabù che sembrava invalicabile: Andrea De Falco lascia il. Tra gli artefici della cavalcata verso la cadetteria in quella indimenticabile stagione 2015/16 iniziata tra mille perplessità e terminata con la promozione in B, vide il centrocampista marchigiano tra iri simbolo di un trionfo maito ma poi ottenuto con grande sacrificio dai ragazzi di mister Auteri. Per De Falco è arrivato il momento della panchina: sarà il nuovo allenatore del Tre Fiori (8 scudetti nel campionato di San Marino), lasciando ilall’età di 37 anni (50 partite e 3 gol con la maglia ...

...Sportivo ha squalificato per una giornata Riccardo Capellini espulso per somma di ammonizioni nel corso della gara vinta dalper 1 - 0 contro la Virtus Francavilla. Il difensore.... Intervistato da Tuttomercatoweb, Vincenzo Pisacane ha svelato i retroscena della trattativa che ha portato Ciciretti, suo assistito, a tornare in: 'Di tornare ame lo chiedeva ogni anno. È stato un continuo. Sapeva di aver sbagliato tanto nei confronti del Presidente Vigorito, tra i due c'era un rapporto un po' come fra ...IlCalcio comunica che il calciatore Biagio Meccariello è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore e della sutura del menisco mediale. L'...... Capellini (BE) Recupero: 2'pt, 5'st La Virtus Francavilla si arrende alal termine di ... Prima del triplice fischio c'è spazio per l'espulsione delCapellini e per due occasioni ...

Benevento, un ex giallorosso annuncia l'addio al calcio giocato anteprima24.it

Team Wear Benevento 5, alla presentazione saranno annunciati ... anteprima24.it

Benevento, i numeri della campagna abbonamenti: bene la provincia L'analisi dopo la chiusura del periodo utile per l'acquisizione delle tessere La campagna abbonamenti del Benevento è ufficialmente te ...La 2a giornata di Lega Pro regala un sorriso a sanniti e satanelli. Secondo k.o per i Lupi irpini: rischia di saltare il tecnico, piace Pippo Inzaghi ...Il primo sorriso è di quelli che contano. Sofferto, inseguito e conquistato nella prima notte giallorossa, all’esordio del Vigorito: il graffio di Ferrante consegna il primo successo al Benevento in ...