Benevento | Enzo Avitabile in concerto a piazza Roma

Inteverranno il sincacoPacca , il consigliere regionale Massimiliano Manfredi e il sindaco diClemente Mastella . Modera i lavori il direttore di Ottochannel Tv Pierluigi Melillo . Il ...Dopo l'ottima accoglienza di Ornella De Lucia direttrice della libreria Ubik Liberatutti, e del delegato allo sport del Comune diLauro, ad illustrare i nuovi progetti dei settori ...... Via Andrea Mazzarella, Via Pietro Nenni, Via Tommaso Bucciano, Via Giuseppe Castellano, Via Cupa dell'Angelo, Via Iacopo da, Via Patrizia Mascellaro, Via Giovanni Pascoli, Via...... Via Andrea Mazzarella, Via Pietro Nenni, Via Tommaso Bucciano, Via Giuseppe Castellano, Via Cupa dell'Angelo, Via Iacopo da, Via Patrizia Mascellaro, Via Giovanni Pascoli, Via...

Benevento, il 22 settembre il concerto di Enzo Avitabile a piazza Roma NTR24

La scaletta del concerto di Geolier a Benevento il 3 settembre 2023 ... Fanpage.it

Dodici opere d’arte saranno donate al Comune di Benevento. Arriveranno dagli eredi del maestro Matteo Apicella, pittore e poeta nato a Cava de’ Tirreni e scomparso nel 1996. Attraverso la sua ricca pr ...All’indomani della prima edizione del Ver Sacrum Biker Fest, svoltasi nel settembre del 2022, il Presidente del Moto Club Legio Linteata FMI, Lino Altieri, lo aveva promesso: gli iscritti avrebbero in ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...