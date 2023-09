Benevento | Andreoletti | “Contento dell’atteggiamento | il bel gioco arriverà…”

... si contrappone unche ha ancora mezza squadra (e che squadra...) fuorigioco. La lista ...non vuole già rischiare Terranova, per cui sembra difficile riproporre una difesa a tre. A ...Cosa sceglieràIlha dato delle risposte positive con il 3 - 5 - 2 scelto dacontro la Virtus Francavilla. È chiaro che l'assenza di Capellini mette in discussione ...Ieri allo stadio c'erano circa 5mila presenze per la gara d'esordio al Vigorito del. Un buon numero che dovrà mantenersi costante per fornire alla formazione diil giusto ...In Lega Pro è ormai alle spalle anche la 2a giornata della regular season 2023/24. Primi sorrisi per ildie il Foggia di Cudini , mentre ha nuovamente steccato l'ambizioso Avellino di Massimo Rastelli , sconfitto a Castellammare di Stabia. Un ko che potrebbe essere fatale per il ...

Benevento, l'assenza di Capellini pesa: le possibili strategie di Andreoletti Ottopagine

L'allenatore del Benevento ha commentato la vittoria per 1-0: "C'è da migliorare, ma ho visto grande atteggiamento e spirito di squadra" ...Il Benevento oggi non si è allenato, Andreoletti dopo la seduta di scarico di ieri ha concesso il giorno libero a tutti fuorché agli ultimi arrivati e agli infortunati che invece sono stati convocati ...Vittoria di misura per il Benevento che davanti al proprio pubblico ha superato la Virtus Francavilla grazie ad un gol di Ferrante. ANDREOLETTI (Allenatore Benevento) - fonte OttoPagine.it: "Nel primo ...