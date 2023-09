(Di mercoledì 13 settembre 2023) In questi giorni in cui i campionati sono fermi per la sosta delle nazionali, diversi club partiti male hanno deciso di cambiare allenatore. Un exera vicino al nuovo club, mamente sarebbeto. La sosta ha rappresentato un momento di riflessione per molti club dopo l’avvio faticoso della squadra nelle prime partite. Tra questi club c’è il Lione, che ha deciso di sostituire Laurent Blanc dopo che il tecnico francese ha totalizzato un punto in quattro partite. Il club francese si trova all’ultimo posto, e per la panchina si era pensato al, masembra essereto. Clamoroso:tra il Lione e Gattuso Negli ultimi giorni era in atto il casting da parte ...

... avrebbe così commentato Gabriele d'Annunzio al termine dellagiornata del 12 settembre ... dalladi Buccari al volo su Vienna. L'impresa di Fiume rispose alla dichiarazione del ...Gli azzurri continuano a spingere con insistenza e al 68' hanno un'altrapalla gol ... che crossa da destra trovando una deviazione di un difensore che per poco nonil proprio portiere. ...Islanda - Bosnia 1 - 0: FonnbogasonDzeko e compagni . Lettonia - Galles 0 - 2: a segno l'ex ... Una vittoriaquella del Portogallo, che priva di Cristiano Ronaldo , travolge senza pietà ...Benino Australia e Giappone, Fiji che. Pochi problemi per l'Australia contro la Georgia e per ... E ora si teme laeliminazione ( contro l'Italia ). Argentina 3 In vantaggio di un uomo ...

Beffa clamorosa per l'ex Napoli: sfuma l'accordo Spazio Napoli

Reggina: attenzione a non rischiare una clamorosa beffa CityNow

Gara ancora ricca di colpi di scena in Kansas, poi Hamlin e Reddick prendono il controllo. Buescher a muro nel finale ribalta la classifica ...Sesto turno delle qualificazioni ad Euro 2024: grande curiosità per vedere all'opera il Portogallo di Rafael Leao contro il Lussemburgo, in campo anche Islanda e Bosnia ...SERIE C - GIRONE A - 2° GIORNATA DI ANDATALUMEZZANE – PERGOLETTESE 1 – 0RETI: s.t.49' PoglianoLUMEZZANE (4-3-3): Galeotti; Regazzetti, Pisano, Pogliano, Righetti; Moscati, Pesce, Ilari; Spini (23'st C ...