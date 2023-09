Beetlejuice 2 | quanto manca alla fine delle riprese?

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il sequel del cult del 1988,2, è quasi pronto per la sua uscita, nonostante lo sciopero SAG-AFTRA che ha temporaneamente interrotto le. Il regista Tim Burton ha rassicurato i fan sullo stato avanzato del progetto, con un cast stellare che include volti noti e nuovi talenti. Nonostante i ritardi e le difficoltà, il film è atteso con grande entusiasmo dai fan del primo capitolo e dal pubblico cinematografico in generale.2: aggiornamenti sulla produzione e previsioni di rilascio Il sequel del cult del 1988,2, è quasi pronto per il debutto. Nonostante lo sciopero SAG-AFTRA, che ha interrotto temporaneamente la produzione, il regista Tim Burton ha rassicurato i fan che il film è “pronto al 99%”. Questo significa che non dovrebbero esserci ritardi significativi nel rilascio ...

... Tim Burton è tornato a parlare della sua carriera e del suo straordinario successo, soffermandosi in particolare sul sequel di. Stando ariferito dal regista, le riprese del ...A che punto sono le riprese di2 Risponde lo stesso regista del film, Tim Burton, rivelando come sia felice di...Inutile dire che è lui l'anima e il corpo di- Spiritello porcello , nonostante che ... Noi non lo amiamoaltri, ma rimane impossibile non riconoscerne il valore assoluto. Disponibile ...E apare l'inquietoè sposato col personaggio di Monica Bellucci , attuale compagna di Tim Burton . Si sa poi che una scena del sequel riguarda un funerale a cui partecipano i ...

Manca appena un giorno e mezzo alla fine delle riprese di Beetlejuice 2, nuova fatica di Tim Burton; il regista attende di concludere alla fine dello sciopero degli attori.Tim Burton ha riscoperto l'amore nel fare i film sul set di "Beetlejuice" 2: sarà merito della compagna Monica Bellucci che è nel castTim Burton ha definito le intelligenze artificiali altamente disturbanti in quanto per il filmmaker statunitense e padre dei cult movie Edward Mani di Forbice, Beetlejuice e Big Fish è come se un ...