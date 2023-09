FRANCOFORTE SUL MENO - "Occorre prestareper garantire che l'imposta straordinaria non incida sulla capacità dei singoli enti ... lo scrive lanel parere sulla tassa sugli extraprofitti ..."Occorre prestareper garantire che l'imposta straordinaria non incida sulla capacità dei singoli enti creditizi di costituire solide basi patrimoniali e di effettuare adeguati accantonamenti per maggiori ...l parere: 'Separare le entrate extra dal bilancio generale'Tanti indizi che portano a pensare che domani lapossa alzare ancora i tassi. Negli Usa i ... Insomma, un avvio all'insegna dellaè nell'ordine delle cose. Partenza frenata. Eni e Saipem ...

Bce, cautela su tassa banche, incide su politica monetaria - Ultima ... Agenzia ANSA

Banche BCE, cautela su tasse, impatto su politica monetaria QUOTIDIANO NAZIONALE

La BCE ha sottolineato la necessità di cautela per garantire che l'imposta straordinaria non incida sulla capacità dei singoli enti creditizi di costituire solide basi patrimoniali e di effettuare ...Roma, 13 set. (askanews) - La tassa straordinaria sugli extra profitti delle banche in Italia rischia di compromettere la trasmissione delle ...FRANCOFORTE SUL MENO - "Occorre prestare cautela per garantire che l'imposta straordinaria non incida sulla capacità dei singoli enti creditizi di costituire solide basi patrimoniali e di effettuare a ...