Bastoni pattina sulla linea della perfezione anche in Italia-Ucraina

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Alessandroinfila l’ennesima prestazione sontuosa con la maglia dell’. Contro l’(2-1) il difensore dell’Inter è tra i migliori in campo, dove fa vedere cose a cui i tifosi nerazzurri sono ormai abituati. PUNTO FISSO – Nel nuovo corso dell’sotto la guida di Luciano Spalletti, Alessandroè già un punto fisso. Il difensore dell’Inter è già un titolare inamovibileretroguardia azzurra, essendo rimasto in campo per tutta la durata dei due impegni contro Macedonia del Nord e. E avendo mostrato ai tifosi di tuttail suo stile innovativo da regista arretrato, che proprio a San Siro conoscono benissimo. Se nel pareggio di sabatoaveva impressionato per la visione di gioco, ieri ...