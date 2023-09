Basket | Schröder | ' ho scelto Toronto per l' amicizia con coach Rajakovic'

(Di mercoledì 13 settembre 2023), 13 set. - (Adnkronos) - Nel primo dei due anni disputati da Dennisin Oklahoma, con la maglia dei Thunder, tra gli assistenti diBilly Donovan c'era anche un allenatore serbo all'ultimo anno della sua esperienza a OKC (sarebbe andato poi un anno a Phoenix e tre a Memphis, sempre come assistente). Quel, Darko, è oggi una delle principali ragioni per cui l'MVP degli ultimi Mondiali con la sua Germania campione, Dennis, hadi lasciare i Lakers e trovare casa a. Chiuso il capitolo Nick Nurse, l'allenatore del titolo del 2019, in Canada hannodi affidare la panchina dei Raptors proprio a, e la scelta del front office ha convinto anche ...

Se parliamo di, il vero "Dream Team" adesso sono loro, perch di quello dei normodotati statunitensi, i maestri di questo gioco, oggi non c'è più traccia. Almeno a giudicare dall'ultimo ...Non erano i favoriti ma senza dubbio una delle squadre con maggiore hype della manifestazione: il Canada ha dimostrato di essere una delle nuove grandi potenze nel mondo delMondiale . Il ...MANILA (FILIPPINE) - La Germania è campione del mondo ! I tedeschi, che avevano eliminato gli Usa in semifinale , battono 83 - 77 la Serbia in finale e conquistano il primo titolo iridato della loro ...E alla fine vince chi è più squadra Sullo stesso argomento: Italia - Stati Uniti riaccende la nostra fame di grandeAl mondiale dil'Italia ha fatto un altro miracolo La Germania si ...

Legnano, un campo da basket in regalo La Prealpina