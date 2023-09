Basket | morto a 42 anni Brandon Hunter | ha giocato in Italia a Napoli | Livorno e Biella

Così l'account social dell'ateneo americano ha comunicato la scomparsa dell'ex giocatore, che si era ritirato nel 2013 a soli 33 anni : "Siamo addolorati per la perdita della leggenda deldell'...a 42 anni Brandon Hunter, ex giocatore Nba conosciuto anche in Italia per i campionati ... 'Siamo addolorati per la perdita della leggenda deldell'Ohio Brandon Hunter. I nostri pensieri ...A soli 42 anni èBrandon Hunter , ex cestista NBA con un trascorso anche in Italia. Ad annunciare la sua ... ' Siamo addolorati per la perdita della leggenda deldell'Ohio Brandon Hunter. I ...Il mondo delpiange Brandon Hunter,all'età di 42. 'Siamo addolorati per la perdita della leggenda deldell'Ohio Brandon Hunter. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia di Brandon in ...

(Adnkronos) - Lutto nel mondo del basket. È morto a 42 anni Brandon Hunter, ex giocatore Nba che ha giocato in Italia a Napoli, Livorno, Biella e Montegranaro. A dare la triste notizia sui social Ohio ... Ancora sconosciute le cause del decesso. In Italia aveva giocato un centinaio di partite fra Napoli e Monegranaro ...