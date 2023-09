Basket in lutto | è morto a 42 anni Brandon Hunter | ex NBA | ha giocato anche in Serie A

(Di mercoledì 13 settembre 2023) A soli 42, ex cestista NBA con un trascorsoin Italia. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la Ohio University, doveha militato dal 1999 al 2003. “Siamo addolorati per la perdita della leggenda deldell’Ohio. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia diin questo momento” si legge. Scelto nel 2003 al secondo giro del Draft NBA, dopo due stagioni con i Boston Celtics e gli Orlando Magic è sbarcato in Europa e successivamente in Italia. Nella nostraA, vanta un totale di 103 presenze con le maglie di Napoli, Livorno, Biella e Montegranaro. SportFace.

Il mondo delpiange la scomparsa del cestista statunitense Brandon Hunter . Ad annunciare la morte del 42enne è stata la Ohio University (di cui Hunter era una vera e propria leggenda) che con un comunicato ...Il Comune di Ortona ha proclamato ilcittadino per domani, 12 settembre, nel giorno del funerale di Raffaele Pompilio, il 19enne ... a partire dalla GioOrtona in cui il giovane militava. '...Pertanto, nelle circostanze di, le persone potrebbero non trovare la giusta chiarezza mentale ... storia e degustazione Virtus Olbia, nuova stagione con il mini -e l'Under 14 Polemiche a ...Operazione indispensabile visto che quelsportivo ancora non è stato elaborato. Di base, c'è ... Calcio,, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ...

Lutto nel mondo del basket: è morto l'ex Napoli Brandon Hunter Vesuvio Live

Lutto nel mondo del basket, Brandon Hunter è morto a 42 anni: ex ... Sport Fanpage

Il mondo del basket piange per la morte di Brandon Hunter. L’ex attaccante, 42 anni, ha giocato nella NBA per due stagioni con i Boston Celtics ...Il basket è in lutto per la morte a soli 42 anni di Brandon Hunter, che nel 2006 giocò il finale della stagione con la Carpisa Napoli. Un giocatore di grande fisicità, con ...Il mondo del basket è in lutto per la morte improvvisa di Brandon Hunter, ex giocatore NBA per i Boston Celtics e gli Orlando Magic ...