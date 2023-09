Basket | ci lascia Brandon Hunter | l’ex giocatore NBA e Serie A muore a 42 anni

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Arriva una tristissima notizia per tutti gli appassionati dele non solo:è deceduto, per motivi ancora da accertare, all’età di 42. A comunicare la morte delNBA e dellaA è stata la Ohio University, università per cuiha giocato dal 1999 al 2003, prima di venire chiamato alla fine del secondo giro del draft NBA. “Siamo addolorati per la perdita della leggenda deldell’Ohio. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia diin questo momento“, questo l’annuncio via Twitter della Ohio University. Nell’arco della sua carrieraha giocato con i Boston Celtics e gli Orlando Magic in ...

