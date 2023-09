Basket | Banchi ha già vinto E' il migliore del mondo

A Manila lo storico coach della Mens Sana centra il quinto posto con la Lettonia 'A Siena anni importanti, mi sono confrontato con i migliori tecnici e ...E la stella della Nazionale di, Dennis Schroder, ha chiesto più rispetto per la palla a ... Dal Mondiale ci portiamo anche il premio di miglior allenatore a Luca, protagonista del ...Toscano, 58 anni,ha iniziato nelle giovanili delLivorno, conquistando tre titoli nazionali. Poi ha allenato a Trieste, Trapani, Jesi e Siena , con cui ha centrato sei scudetti da ...La Fiba ha eletto il miglior allenatore dei Mondiali 2023 di, chiusi quest'oggi con il trionfo della Germania in finale sulla Serbia. Il riconoscimento è andato però a Luca, condottiero della straordinaria cavalcata della Lettonia che al primo ...

Luca Banchi, originario di Grosseto, è stato eletto miglior allenatore della FIBA World Cup 2023 per l'impresa compiuta con la Lettonia, arrivata quinta ai Mondiali di basket. Un grande regalo per il ...Una vittoria venuta da lontano, quando Pesic trionfò all’Europeo del 1993 «non si sa come». Aperti tecnicamente e tatticamente alle scuole più diverse, in Germania hanno lavorato con costanza su impia ...Forse non c’era bisogno che arrivasse un riconoscimento ufficiale, perché tra i vincitori di questo Mondiale di basket c’era già entrato comodamente. Ma adesso c’è un premio che lo mette nero su ...