Baronissi | premio “America Giovani” a Tania Santullo

Leggi su zon

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il sindaco diGianfranco Valiante e il vicesindaco Anna Petta hanno ricevuto questa mattina, a Palazzo di Città,, giovane concittadina, che ha ricevuto alla Camera dei Deputati il” per il talento universitario, promosso dalla Fondazione Italia USA, un importante riconoscimento per ilaureati più meritevoli delle università Italiane.– laureata brillantemente alla Federico II di Napoli in Innovation and International Management e già da tempo al lavoro in una società di consulenza- ha vinto anche una borsa di studio a copertura totale per il master esclusivo della fondazione Italia Usa in “Leadership per le relazioni Inter e il Made in Italy”. “Un riconoscimento prestigioso anche per la ...