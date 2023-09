Barcellona | Deco si presenta da nuovo Ds | “Tutti avremmo voluto Messi | ma non è stato possibile”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) “è un amico. Gli voglio molto bene. Adesso gli parlo meno, perché è lontano.avere Leo ma non èper situazioni che già conosciamo. È il miglior calciatore nella storia del club. Lo vedo felice e divertirsi all’Inter Miami. Come tifoso dele tifoso di Leo gli auguro il meglio”. Lo ha detto ildirettore sportivo del, Anderson Luís de Souza, meglio noto come, nel corso della sua conferenza stampa dizione. Davanti al presidente Laporta e a Bojan Krkic (anche lui al ritorno in dirigenza), l’ex calciatore ha toccato diversi temi. Tra cui Lamine Yamal, 16enne, più giovane esordiente della storia della nazionale spagnola: “È ...

Manca solo l'annuncio ufficiale, atteso nei prossimi giorni quando il tecnico incontrerà il direttore sportivo. I due avevano precedentemente concordato che, alla fine del mercato e al rientro ...Xavi, tecnico del(LaPresse) - Calciomercato.itL'attaccante classe 2007 si è preso la ... La dirigenza blaugrana e il nuovo Dscontinuano a lavorare invece in uscita, dove da qui a ...Commenta per primo Il neo dssta pensando a come migliorare il suo. Secondo i media spagnoli, arriveranno due terzini ( Cancelo e Fresneda , i preferiti) e un centrocampista avanzato. Si prova a portare in ...In Spagna, invece, Sport dedica la prima pagina al mercato del: 'OFERTA FINAL POR CANCELO'. Nel taglio alto, invece, una dichiarazione di Xavi: 'Es falso que me lleve mal con'.

Barcellona, Deco è il nuovo direttore sportivo: il comunicato ufficiale Tuttosport

Deco torna al Barcellona: è il nuovo direttore sportivo dei blaugrana Goal Italia

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Xavi si legherà al Barcellona fino a giugno del 2025, con un adeguamento dell'ingaggio. L'annuncio verrà ufficializzato dopo l'ultimo incontro tra Xavi e ...L'ex attaccante spagnolo, che ha indossato anche la maglia giallorossa, entra a far parte dei quadri blaugrana: tutti i dettagli ...Voce grossa di un terzo incomodo sul talento condiviso da Inter e Barcellona fino a questo momento, spunta anche il Chelsea per il gioiello Moscardo ...