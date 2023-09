Barcellona | Deco | 'Nessuna opzione d'acquisto per Cancelo e Joao Felix'

Commenta per primo 'Nessun diritto di riscatto'. Il direttore sportivo delrivela un particolare sugli arrivi in prestito dei nazionali portoghesi Joao Cancelo e Joao Felix rispettivamente da Manchester City e Atletico Madrid., nuovo direttore sportivo del, ha parlato durante la sua conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue dichiarazioni, nuovo direttore sportivo del, ha parlato durante ...Commenta per primo Il ds delha parlato del futuro di Xavi: 'Xavi firmerà un nuovo contratto, si merita il rinnovo. Per quanti anni Lo vedrete, ma ci puntiamo molto per il futuro'.Ha parlato a ruota libera, direttore dell'area calcio del. In una conferenza stampa, il portoghese ha spiegato i progetti per il futuro del. Per esempio, il nuovo ruolo di Bojan Krkric: l'ex ...

Deco è il nuovo direttore sportivo del Barcellona, ed è stato presentato in conferenza stampa: "Ho imparato cose da Alemany e anche lui da me. Lui ha deciso di seguire la sua strada, ecco perché sono ...In casa Barcellona è il giorno della presentazione di Deco come nuovo direttore sportivo. L'ex asso portoghese ha parlato degli arrivi di Joao ...