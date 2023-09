Banche | Bce | tassa extraprofitti può frammentare sistema finanziario europeo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 set. - (Adnkronos) - Lastraordinaria sugli"può portare a una frammentazione dela causa della natura eterogenea di tali imposte per il settore bancario. Il rischio di una doppia imposizione per gli enti creditizi che operano anche attraverso succursali in altre giurisdizioni in cui si riscuote ugualmente un'imposta straordinaria può rappresentare un'ulteriore fonte di tale frammentazione". Lo segnala la Bce in un parere appena diffuso sulla proposta imposizione di un'imposta straordinaria agli enti creditizi.

... potrebbe alterare la concorrenza tra lee potrebbe non essere conforme alla Costituzione italiana e alla legge fiscale, per non parlare delle critiche, sotto molteplici profili, della'. ...E' un pessimo segnale in vista dei vertici dellecentrali sui tassi. Reuters sostiene che negli uffici dellasi dà per certo che nel 2024 l'inflazione resterà sopra il 3%. Tanti indizi che ...... sul fronte macro europeo invece, il dato sulla produzione industriale in attesa delladi ... mentre a Milano occhi puntati sulledopo che ieri l'Abi ha detto in audizione che la tassa sugli ......l'intervento normativo dovrebbe quindi prescrivere 'agli istituti di credito la remunerazione dei depositi nella misura ad esempio del 40% del tasso di interesse riconosciuto dallaalle...

Extra-tassa sulle banche, arriva la bocciatura Bce: “Un danno per il mercato” La Stampa

BCE, in arrivo un nuovo aumento dei tassi Cosa aspettarsi QuiFinanza

Nel caso in cui la Bce dovesse aumentare ulteriormente i tassi di interesse ... Ecco quello che potrebbe accadere nel caso in cui la Banca Centrale Europea dovesse alzare le percentuali. Le ipotesi ...A poche ore dal Bce-Day di domani, giovedì 14 settembre 2023, arrivano indiscrezioni sulle nuove proiezioni sull’inflazione stilate dalla banca centrale guidata da Christine Lagarde, che instillano ne ...Le aspettative di un calo del dato “core” al 4,3%; domani la Bce che deciderà se continuare nella stretta monetaria oppure optare per una pausa ...