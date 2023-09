Banche | Bce boccia tassa su extra-profitti | danneggia la fiducia e aumenta l’incertezza

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Per l’Eurotower «l’imposta straordinaria crea un quadro fiscale incerto e può rendere più costoso per leattrarre nuovo capitale azionario»

La Bce in particolar modo ha affermato che la tassa potrebbe limitare la capacità delle banche di costituire solide basi patrimoniali e di effettuare adeguati accantonamenti per eventuali perdite. La tassa (di fatto "contro" le banche), inoltre, "potrebbe portare alla frammentazione del sistema finanziario europeo a causa della natura eterogenea di tali imposte per il settore bancario". La tassa straordinaria sugli extra profitti delle banche in Italia rischia di compromettere la trasmissione delle misure di politica monetaria della Bce, di favorire la frammentazione del sistema bancario rispetto al resto dell'Ue e di aumentare i costi dell'Abi ma soprattutto oggi con il parere legale emesso dalla Banca centrale europea dedicato alla tassa sugli extra profitti delle banche introdotta dal governo di Giorgia Meloni ad agosto.

La tassa (di fatto "contro" le banche), inoltre, "potrebbe portare alla frammentazione del sistema finanziario europeo a causa della natura eterogenea di tali imposte per il settore bancario". La BCE ha criticato la tassa del 40% sugli extraprofitti bancari, elencando i potenziali effetti negativi per banche ed economia in generale. La Bce critica la tassa sugli extraprofitti. Un dato importante mentre si avvicina il dibattito parlamentare.