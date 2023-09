Bambina scomparsa a Firenze | pm autorizza genitori di Kata a un nuovo sopralluogo all’Astor

Cosa ne pensano i cittadini di Potenza La piccola Kata è stata portata via in un borsone o in un trolley quando è stato sgomberato l'hotel Astor Il mistero dellada Firenze. Si ...Joshua (Washington), un ex agente delle forze speciali in lutto per ladella moglie (Chan)... che è stato incaricato di distruggere, è un'IA con le sembianze di una. Diretto da Gareth ...Il caso della piccola Kata Ci sono aggiornamenti sul caso di Kata, laperuviana di 5 annilo scorso 10 giugno dall'ex Hotel Astor a Firenze. Proprio ieri sono stati inseriti nel ...Cosa ne pensano i cittadini di Potenza La piccola Kata è stata portata via in un borsone o in un trolley quando è stato sgomberato l'hotel Astor Il mistero dellada Firenze. Si ...

Caso Kata, cinque indagati per la scomparsa della bimba | Si cercano tracce di Dna nei trolley e sui rubinetti TGCOM

Kata, padre bambina scomparsa a Firenze: "Da indagini solo guai per la famiglia" Sky Tg24

La procura di Firenze ha autorizzato il sopralluogo dei genitori di Kata coi loro legali e col generale Luciano Garofano, già comandante del Ris, che assiste i familiari della piccola nella vicenda ...La procura di Firenze li ha autorizzati a tornare all’interno della struttura insieme ai loro legali e col generale Luciano Garofano ...The Eagle: trama, cast e streaming del film in onda stasera, mercoledì 13 settembre 2023, alle ore 21,20 su La7. Tutte le info ...