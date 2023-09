Balle di Renzi su Greta | “Ha previsto l’apocalisse nel 2023” Ma la Thunberg non l’ha mai detto

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 13 settembre 2023) C’è da chiedersi se Matteonon sia ossessionato davisto che spesso e volentieri la cita, talvolta strumentalizzandone le parole al fine di portare acqua al proprio mulino e altre per sminuirla. Peccato che in più occasioni il leader di Italia viva abbia preso un granchio come accaduto il 9 settembre scorso quando, ospite di Stasera Italia su Rete 4, ha preso le distanze dalla fondatrice dei Fridays for future in tema cambiamento climatico affermando che “sull’ambiente io non sono dalla parte diche diceva che il mondo sarebbe finito nel”, precisando al contempo di non essere “nemmeno un negazionista come Trump”. La frase attribuita dall’ex premierall’attivistaè stata rilanciata da numerosi media ...