Ballando con le Stelle | salta all' ultimo la partecipazione di un famoso chef

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Nientecon le2023 per Bruno Barbieri. Il giudice di Masterera dato da mesi per certo nel cast della nuova edizione del programma di Milly Carlucci ma all'to tutto. Lo, ristoratore e conduttore non scenderà più in pista nel dancing show di Rai Uno in partenza il prossimo sabato 21 ottobre. Perché Bruno Barbieri non è nel cast dicon le2023 Stando a quanto riporta Dagospia, Bruno Barbieri non parteciperà più acon leper una questione organizzativa. Nelle prossime settimane il 61enne sarà impegnato con le registrazioni della nuova stagione di 4 Hotel. Un incarico inconciliabile con quello della trasmissione di Milly Carlucci. "Barbieri ha ...

Un'altra doccia fredda per Milly Carlucci in vista della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Edizione che si annuncia tribolata sin dal principio, sia da queste lunghe settimane in cui la conduttrice si sta battendo alla ricerca del miglior cast possibile. I giochi sembravano fatti. E invece all'ultimo arriva la defezione che non ti aspetti. A quanto pare Bruno Barbieri non farà parte del prossimo cast di "Ballando con le stelle", nonostante la sua presenza fosse ormai data per certa. Secondo un'indiscrezione riportata da Dagospia, infatti, lo chef pluristellato si sarebbe sfilato all'ultimo istante.

Secondo una recente indiscrezione, lo chef avrebbe rifiutato il programma perché impegnato con "4 Hotel". Ora la conduttrice dovrà correre ai ripari. Ballando con le stelle 2023, programma condotto da Milly Carlucci, va in onda da sabato 21 ottobre su Rai 1 in prima serata. Il cast deve essere ancora ufficializzato, al momento sono sei i nomi dei concorrenti.