Bad Bunny non prenderà parte al film della Marvel “El muerto”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Badè sicuramente un artista poliedrico. Divenuto una guest star molto amata nella WWE grazie alla sua personalità provocatoria, si era allontanato dal ring per un po’ di tempo per concentrarsi su altri progetti, tra cui lacipazione al‘El. Tuttavia, a causa di ritardi e scioperi in corso, come riportato da The Hollywood Reporter a Vanity Fair, Badha annunciato di non far piùdel progetto per motivi personali. Il copione richiedeva ulteriori revisioni a metà primavera, ma non è stato possibile effettuarle in tempo. Inizialmente, lo spin-off di Spider-Man era programmato per l’uscita il 12 gennaio 2024, ma a oggi le riprese sono bloccate, il che solleva dubbi sulla possibilità che il ...

Bad Bunny ha annunciato che non sarà più il protagonista di El Muerto, lo spin-off di Spider-Man realizzato da Sony-Marvel. Dopo le voci di corridoio, è arrivata però la conferma che El Muerto ha perso il suo protagonista e che potrebbe essere stato accantonato.