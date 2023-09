Avellino | Pazienza si presenta | “Spero di essere l’uomo del destino”

. Dopo l'esonero di Massimo Rastelli , inizia l'avventura di Michelesulla panchina dell'. Il tecnico, reduce dall'esperienza al Cerignola, è stato presentato questo pomeriggio in conferenza stampa. Presenti anche il direttore dell'area tecnica ...Per me però le favorite per la vittoria finale rimangono Catania,, Crotone e Benevento'. ... mettendo in guardia tutti: ' Sarà una Casertana votata all'attacco ma ci vorràperché la ...Commenta per primo All'indomani dell'esonero di Massimo Rastelli , l'(serie C) ha annunciato l'arrivo come nuovo allenatore di Michele(ex Pisa, Siracusa e Audace Cerignola) che ha firmato un contratto biennale fino a giugno 2025. Lo staff tecnico è .... Micheleè il nuovo allenatore dell'. La società irpina ha ufficializzato l'accordo con il tecnico di San Severo, classe '82, reduce dal triennio con l'Audace Cerignola e ...

Le prime parole da tecnico dei biancoverdi dell'ex allenatore dell'Audace Cerignola, subentrato all'esonerato Massimo Rastelli ...Esonerato l'ex azzurro Massimo Rastelli, arriva sulla panchina dell'Avellino un altro ex del Napoli, Michele Pazienza. Sono bastate appena due partite, due sconfitte, tre reti incassate ...Si è presentato mister Pazienza: "Cercavo un progetto che mi potesse fare crescere. Ripartiremo da zero, cercando di rimettere la squadra nei giusti binari. Il direttore Perinetti è una persona espert ...