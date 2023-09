... chedel territorio, dell'imprenditoria giovanile rivolta al settore enologico. La location, chiaramente, non poteva non essere l'Istituto Tecnico Agrario dicon protagonisti gli ...... sull'utilizzo di anglismi fino agli errori più comuni che vengono commessi quando si scrive o si(inclusa la pronuncia sbagliata). Nell'Igorà è presente l'immancabile bassotto di Igor Righetti,......processo di appello è stato rinviato al 16 novembre quando lapasserà alle difese. L'appello A presentare appello il pubblico ministero Teresa Venezia dopo che il gup del tribunale di...... ad Ariano Irpino (), accolto a braccia aperte. Proprio l'attore si è raccontato su Tele ... 'Yilmaz ha un solo sogno nella vita' l'attoredel suo personaggio Infine durante l'intervista ...

Avellino, parla Pazienza: “Qui per il progetto. Spero di essere l’uomo giusto” ItaSportPress

«Rimettiamo il treno sui binari. Ho scelto l’Avellino per continuare a ... Orticalab

Ex Cagliari, purtroppo è già finita l’avventura del tecnico Massimo Rastelli nel campionato di Serie C, con l’Avellino. Il punto Una nuova esperienza e la scommessa di ripartire dal campionato di Seri ...Grande successo per la provincia di Avellino che si apre al mondo del cinema per promuovere il territorio e l’enogastronomia irpina. A dare un segnale forte è stata la recente annunciata candidatura d ...Martina tornerà solo tra sette giorni in classe: alla Perna Alighieri non sono ammessi i terapisti la prima settimana di lezioni. «Altro che ripartenza, per noi settembre è ...