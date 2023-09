Avanti popolo | De Girolamo avverte Berlinguer e Floris | il nuovo programma

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ci siamo, scalda i motori iltalk show del martedì di Rai3. La conduttrice Nunzia Deha anticipato il promo di, questo il titolo del, in onda sulla terza rete da ottobre. L'ex ministra attraversa una stanza dove su una lavagna dove campeggia il titolo della trasmissione, apre la finestra e imbraccia un megafono per gridare "", con la folla che risponde con un boato. "Funziona!", afferma Deche nel post su Instagram a commento del video annuncia: "Forse già lo sapevate: ma ora posso dirvelo ufficialmente. Da Ottobre inizia una nuova avventura. Ogni martedì sera, su Rai3, condurrò. Stay tuned… per altre novità....

Si chiamerà Avanti Popolo il nuovo talk del martedì sera di Rai 3, chiamato a sostituire Cartabianca di Bianca Berlinguer. Padrona di casa sarà Nunzia De Girolamo, che dopo gli impegni su Rai 1 tra ...Avanti popolo (alla riscossa). E' dunque questo il titolo del nuovo programma del martedì sera di Rai3 condotto da Nunzia De Girolamo.