Aurora Ramazzotti | Jonathan Kashanian ' zio' di Cesare entra in casa con una richiesta particolare

(Di mercoledì 13 settembre 2023)è circondata dall'amore dei suoi più cari amici. La giornata di ieri, infatti, l'ha trascorsa insieme a due ex gieffini, Tommaso Zorzi, con cui è andata...

Va sottolineato però che dopoe Federica Pellegrini il magazine diretto da Alfonso Signorini non perde il vizio di dubbio gusto di lanciare scoop su gravidanze vip, vere o false, ...Di certo, la vicenda dei gatti scomparsi a Bologna è saltata subito al centro dell'opinione pubblica, anche dopo gli accorati appelli di celebrità comee Paola Turani , oltre alla ...In questa occasione la figlia di Erosnon ha potuto fare a meno di notare degli adolescenti andare a scuola, asserendo di sentire un istinto materno nel loro confronti:...L'appello mediatico è partito e molte celebrità comee Paola Turani , lo hanno ripostato sui loro profili social per dargli maggior risonanza. Tante le segnalazioni arrivate sulla ...

Aurora Ramazzotti su Instagram: "Sto attraversando una fase brutta" Dire

Aurora Ramazzotti, domenica con Cesare: il dolce scatto dal divano col piccolino tra le sue braccia ilmattino.it

Sembra che la fine dell'estate abbia ispirato Aurora Ramazzotti a cambiare look. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha accennato proprio pochi giorni fa a un fenomeno comune, tra le neo ...Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi sono migliori amici da moltissimi anni e, dato il loro legame, spesso, escono insieme e partecipano a eventi o feste. I due hanno anche trascorso qualche giorno ...Vita da mamma per Aurora Ramazzotti che sui social ha scherzato col suo piccolo Cesare. Il motivo Il bambino proprio non ne voleva sentire di addormentarsi, neppure dopo una lunga passeggiata di 40 ...