...1% degli indipendenti mentre ia termine sono calati del 3,2%. In calo su base ... Guardando alle imprese, le posizioni dipendentidello 0,7% rispetto al trimestre precedente (+2,8% ...... la frammentazione e il divario tra legislazioniil rischio che la concorrenza sia ...sindacali aziendali laddove il report evidenzi una differenza del livello retributivo medio tra...Questo meccanismo prevede che, quando i prezzi dei carburantioltre una determinata ...particolare quelli che utilizzano in maniera più intensa il proprio veicolo come per esempio...... "non si può rendere attraente la Pa se non sii salari". La risposta arriva a stretto ... nell'attuare la sentenza della Corte Costituzionale per dare il Tfr aie introdurre la ...

Aumentano i lavoratori precari nella scuola, dal 5% al 30% e diminuiscono i redditi: dati INPS Orizzonte Scuola

Aumentano gli anziani, diminuiscono le badanti… ma aumentano ... Fiscal Focus

Benedetta Rossi in collaborazione con Talks Media ed E-potion ha confermato nuovamente l’incarico a Rixalto Media anche per il 2023/24 per il canale SEO ...'Con l’ingresso di Edenred Italia nella nostra associazione nasce una fortissima sinergia volta al percorso comune di valorizzazione e potenziamento del welfare aziendale per contribuire ad un maggior ...Il consiglio direttivo Bce di domani avrà fino all’ultimo un esito incerto. La banca centrale, dopo aver già alzato i tassi del 4,25% (quelli sui depositi sono ora al 3,75%), dovrà decidere ...