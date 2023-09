Audi RS e-tron GT

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Per festeggiare i 40 anni di Audi Sport è stata creata la RS e-GT Ice. Si tratta di unalimitata ad appena 99 esemplari dell'elettrica sportiva RS e-GT, sviluppata da Audi Exclusive, il cui prezzo non è stato ancora comunicato. Argento, bianco e viola per ricreare i riflessi della neve e del ghiaccio. La livrea della GT è ispirata all'evento austriaco GP Ice: la tinta base è quella denominata Florett Silver Metallic, abbinata al tetto di carbonio a vista e alle pellicole decorative bianche e argento con accenti viola. I loghi Audi sono dipinti di bianco, mentre i cerchi da 21" presentano la finitura nero lucido. L'interno segue la medesima ispirazione, abbinando la pelle Diamond Silver e Black con cuciture viola per i sedili e la pelle e l'Alcantara ...

In Italia la classifica delle dieci auto più cercate è così composta:A3 e Q3, Volkswagen golf,A4, Bmw X1,A1, Bmw1, Alfa Romeo Giulia, Fiat Panda, Wolkswagen Tiguan. In Germania, ...L'uomo sulla suaA4 andava a più di 100 all'ora e ha ripreso con una diretta su Facebook la sua corsa pazza fino all'incidente. Sorpassa ad altissima velocità alcuni veicoli e dopo una curva l'...IL LISTINO COMPLETOQ8 45 TDI quattro S line edition: 91.000 euroQ8 50 TDI quattro S line edition: 93.100 euroQ8 55 TFSI quattro S line edition: 91.000 euroRSQ8 TFSI quattro: ...Listino che va da 91.000 a 129.250 La nuovaQ8 è disponibile in Italia con due motorizzazioni diesel con tecnologia mild - hybrid, il TDI 3.0 litri da 231 CV e da 386 CV . La versione meno ...

Audi Q3: nel 2025 sarà tutta nuova AlVolante

Audi Q3 e Audi Q4 2025: le prime foto e anticipazioni Motorbox

Per festeggiare i 40 anni di Audi Sport è stata creata la RS e-tron GT Ice Race Edition. Si tratta di una serie limitata ad appena 99 esemplari dell'elettrica sportiva RS e-tron GT, sviluppata da Audi ...Annuncio vendita Audi Q2 Q2 35 TFSI S tronic S line Edition usata del 2021 a Torino nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Per quanto riguarda i motori benzina invece, la 3.0 TFSI da 340 CV è disponibile al costo di 94.100 euro, mentre in cima alla gamma troviamo la SQ8 TFSI Sport Attitude, che ha un prezzo di partenza di ...