Audi Q8 - Al via gli ordini del restyling | tutti i prezzi

(Di mercoledì 13 settembre 2023)ha diffuso le informazioni commerciali relative alla variantedella Q8 appena presentata all'IAA Mobility di Monaco. La Suv aggiornata è disponibile in prevendita in Italia a partire da 91.000 euro, con disponibilità effettiva nelle concessionarie entro la fine dell'anno. Ritocco leggero, debuttano i fari personalizzabili. L'aggiornamento stilistico non stravolge l'aspetto e le caratteristiche del modello. Troviamo infatti nuovi gruppi ottici anteriori e posteriori, che propongono rispettivamente le tecnologie HD Matrix Led conLaser e Oled con firma luminosa personalizzabile e la mascherina "single frame" con inediti elementi verticali. Nuovi anche i paraurti, con quello posteriore che integra terminali di scarico modificati. Gli interni hanno mantenuto la medesima impostazione della versione uscente e sono stati ...

Svelata subito dopo il Salone di Monaco, la versione aggiornata della Suv è offerta in Italia con listini a partire da 91 mila euro