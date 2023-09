Atto di guerra contro l' Italia Salvini e la manina dietro l' invasione di migranti

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Matteonon si trattiene dopo la raffica di sbarchi a Lampedusa. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha usato toni durissimi in conferenza stampa per commentare l'emergenza: “Questo è un esodo dipianificato dalla criminalità organizzata. È undi. Penso che sia qualcosa di voluto e organizzato anche per mettere in difficoltà un governo scomodo. Sono convinto che ci sia una pianificazione e una regiaa questo esodo, perché 6mila arrivi in 24 ore non è un caso. Non possiamo assistere ad altre scene come quelle delle ultime ore. Quando ti arrivano non 3 ma 120 barchini, devi risolvere il problema a monte”. “L'– tuona il numero uno della Lega - è da sola. Francia e Germania? Non so dove ...

120 barchini non sono episodi spontanei, è organizzato, è undi. È qualcosa di organizzato per mettere in difficoltà un governo scomodo. Non sono complottista, ma vedo una regia". Un ...'In un momento in cui nel Mediterraneo giornalmente muoiono persone che scappano dallae dalla fame, vista l'assenza di missioni salva vite, bisognerebbe chiedere la collaborazione di tutti e non certo disincentivare con ogni mezzo i salvataggi. Per ciò il provvedimento della ...... il Cremlino ha definito l'invio di proiettili all'uranio impoverito all'Ucraina un "disumano". Il problema è che la Russia conduce unaibrida in Occidente e tende a impiegare tutti quegli ...... visto che con le parole possiamo ferire le persone e persino dichiarare. Per quanto sia ... esprimendo dissenso contro chi lo mette ine solidarietà verso chi lo subisce. Seminare rispetto ...

Migranti, Salvini: numeri sbarchi sono atto guerra pianificato Agenzia askanews

Putin: impossibile cessate il fuoco durante la controffensiva. Zuppi domani a Pechino - Generale Camporini: "L'incontro Putin-Kim per rifornimenti di proiettili di artiglieria" - Generale Camporini: "L'incontro Putin-Kim per rifornimenti di proiettili di artiglieria" RaiNews

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Non ho attribuito, come invece hanno fatto loro, la responsabilità degli sbarchi al Governo. Ma sentire un vicepremier usare la parola ‘atto di guerra’ così, senza pensare ...« Quando ti arrivano 120 mezzi (che sbarcano migranti, ndr) non è un episodio spontaneo, ma è un atto di guerra. Per la società italiana questo è il ...Milano, 13 set. (askanews) – Quello che ha fatto arrivare le migliaia di migranti “è un sistema criminale organizzato, si risponde con ogni mezzo, nessuno escluso. Non si può escludere alcun intervent ...