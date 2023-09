Atletica | Fabbri lancia lontano il peso e il cuore | fa 22 | 14 e vola a Eugene

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Vicenza – E’ una straordinaria stagione per i pesisti azzurri. Al Meeting di Vicenza, il vicecampione mondiale a Budapest Leonardoha scagliato ila un regale 22,14. Zane Weir, campione europeo indoor, ha avvicinato ancora i ventidue metri con 21,90 nella gara che è stata organizzata in occasione dell’inaugurazione della nuova pedana allo Stadio Dal Molin.(Aeronautica), che è decollato verso la finale della Wanda Diamond League a, che si svolgerà nella serata italiana di domenica, ha firmato la seconda misura in carriera confermandosi oltre la soglia dell’eccellenza dei 22 metri, come era già accaduto ai recenti Mondiali, quando era salito sul podio con 22,34. Weir, invece, con 21,90 all’ultimo lancio ma anche con un precedente 21,79, ha avvicinato di nuovo i ‘ventidue’ nell’ultima gara della ...