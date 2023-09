Atletica | Diamond League | Larissa Iapichino salta la finale per infortunio

(Di mercoledì 13 settembre 2023)non prenderà parte alladella Wanda, che si terrà tra sabato 16 e domenica 17 settembre a Eugene, Stati Uniti. E’ proprio l’atleta tricolore a comunicarlo, pubblicando un post sui propri profili social questo pomeriggio: “A causa di una distrazione muscolare, non pienamente recuperabile entro domenica, a malincuore non potrò partecipare alladial Prefontaine Classic. Purtroppo fa parte del gioco e la mia stagione 2023 finisce qui. Non posso che essere grata di questo anno ricco di soddisfazioni e magnifiche esperienze. Ora è tempo di riposare e rimettersi in sesto per iniziare al meglio la preparazione in vista del prossimo anno. Grazie a tutti. Ci vediamo presto’‘. La ...

... avevo bisogno di queste ultime gare per poterla mettere in pratica per la finale'. L'oro ... Leggi i commenti: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 12 settembre 2023... ' Ho cambiato qualcosa nella fase di partenza e sto facendo prove particolari, avevo bisogno di queste ultime gare per poterla mettere in pratica per la finale di. Sono stanco ma ho davvero ...... in Oregon, nelle finali diLeague che mettono in palio il 'diamante', insieme a Leonardo ... Leggi i commenti: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 10 settembre - 20:37La medaglia d'argento iridata di Budapest domenica scorsa aveva lanciato 21,49 a Padova e mercoled 21,35 a Rovereto in questi eventi di preparazione verso le finali dellaLeague, in programma ...

Fabbri (Aeronautica), che è decollato verso la finale della Wanda Diamond League a Eugene, che si svolgerà nella serata italiana di domenica, ha firmato la seconda misura in carriera confermandosi ...