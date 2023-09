(Di mercoledì 13 settembre 2023) Archiviata la pausa, Zingonia torna a ripopolarsi: i rientri in casasono già iniziati martedì (12 settembre) e si completeranno nella giornata di giovedì, quando Gian Piero Gasperini avrà il gruppo al completo e potrà iniziare a preparare gli impegni del tour de force tra la fine di settembre e i primi di ottobre, con 7 partite in 22 giorni tra campionato ed Europa League. Il mister troverà diversicon il sorriso, visti i risultati e il rendimento individuale che ihanno fatto registrare nella sei-giorni internazionale tra Europa, Sud America e Africa. L’unico a non vedere il campo nemmeno per un minuto è stato Juan Musso, che ha guardato la sua Argentina dalla tribuna vincere il primo match 1-0 contro l’Ecuador con gol di Messi su punizione e poi si è seduto in panchina in ...

Atalanta, il bilancio dei nazionali è positivo: in gol De Ketelaere e altri quattro

