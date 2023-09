Aston Martin DB5 compie 60 anni

si prepara a celebrare i 60 anni della classica DB5 , l'auto più iconica del mondo. A settembre ricorrono esattamente 60 anni da quandopresentò l'allora nuova nata, che ...Riuscire nell'obiettivo fissato da Tom McCullogh non sarà facile per. La rincorsa al secondo posto nel Costruttori deve fare i conti con un vantaggio della Mercedes ampio , una competitività della W14 di ottimo livello su piste da elevato carico ...... McLaren e in lotta con. A Monza due settimane fa su un tracciato veloce come è avvenuto anche in Belgio la SF - 23 è stata nettamente la seconda forza alle spalle dell'imprendibile RB19,......e l'obiettivo della Scuderia è continuare la rincorsa verso il secondo posto in classifica Costruttori nella sfida contro la Mercedes dopo il sorpasso messo a segno ai danni dellain ...

WEC | Aston Martin rispolvera la Valkyrie LMH per il 2025 Motorsport.com - IT

Aston Martin sogna il secondo posto, a Singapore ancora novità Autosprint.it

La stagione dell’Aston Martin fin qui è stata certamente positiva, per due fattori principali: la forza della macchina, ribaltata completamente ...Lo sviluppo del progetto AMR24 continua e il ritorno su piste da alto carico dovrebbe aiutare le prestazioni della monoposto. L'obiettivo di battere Mercedes resta, comunque, ambizioso ...La Red Bull avrà il primo match point per il Costruttori, Verstappen non ancora, ma vuole vincere su una pista che non lo ha mai visto chiudere davanti a tutti, mentre Aston Martin si candida ad esser ...