Astenersi principianti 

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il distacco ha tante strade, tante quante sono quelle del dolore, ed entrambi troveranno sempre il modo, il tempo e la via per raggiungerci, con o senza il nostro consenso o dissenso e il nostro sentirci pronti o meno. Perché, alla fine, cos’è la vita, se non una storia di chi parte e di chi resta? Soprattutto, non è un inesorabile viaggio verso la morte? Riconoscerlo terrorizza, ma ammetterlo può – forse – confortare una nuova consapevolezza che tanto cerchiamo di allentare tra gli affanni di tutti i giorni. Paolo Milone, psichiatra, conferma di nuovo di saper parlare con estrema delicatezza anche dei temi più complessi, scomodi, faticosi e spesso evitati, come la morte.principianti è il suo ultimo libro, un inno alla vita e un omaggio alla morte, dove pagina dopo pagina coltiva l’arte del limite e dell’accettazione della fragilità, anche la più estrema. ...