Assassinio a Venezia | la recensione del nuovo Poirot di Kenneth Branagh

(Di mercoledì 13 settembre 2023) È decisamente ironico, a pensarci cheesca a pochi giorni dalla fine dell’ottantesima mostra del cinema di. Quasi a raccontare un piccolo scorcio in una piovosa notte tra una proiezione e l’altra, con solo gli ambienti anni Cinquanta a riportarci alla realtà illusoria del film. Nonostante la città lagunare rimanga un contorno, una scusa per tenere i nostri personaggi rinchiusi nello stesso ambiente grazie ai suoi canali, è probabilmente l’unico luogo in grado di restituire una tale forza gotica e a tratti horrorifica nella notte di Halloween.dirige il terzo adattamento dei racconti di Agatha Christie su Hercules. Doposull’Orient Express esul Nilo, ancora da protagonista e ...

di Kenneth Branagh In prossimità della stagione fredda, esce al cinema la nuova trasposizione di Kenneth Branagh di un romanzo di Agatha Christie (aveva già portato al cinema ...Una ventina sono le uscite previste questa settimana, eppure probabilmente il grosso degli incassi se li accaparrerà il blockbuster, terzo capitolo della saga diretta e ...è in arrivo, e rappresenta l'ennesima sfida per un attore ed interprete unico nella storia ...KENNETH BRANAGH: PORTANDO POIROT AC'È UN BRIVIDO IN PIÙ PER IL PUBBLICO "si svolge 10 anni doposul Nilo", spiega a Fulvia Caprara su 'La Stampa" il regista ...

Ecco quanto è costato il terzo capitolo della saga cinematografica dell'Hercule Poirot diretto e interpretato da Kenneth Branagh.