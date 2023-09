Aspettando Vannacci. Nel circolo della destra romana che sogna il parà più discusso d'Italia

Leggi su open.online

(Di mercoledì 13 settembre 2023) «Mi scusi, posso passare davanti, sa vengo da Benevento». Non è ben chiaro se il signore si aspettasse di trovarsi davanti il generale Roberto. Si è però messo a pochi passi al banchetto dove è posato il famigerato libro “Il mondo al contrario” diventato oramai un best seller in Italia e quasi blocca la visuale alla videocamera piazzata dagli organizzatori, in attesa di un grande pubblico che non ci sarà. A un certo punto, a dibattito appena iniziato, gli suona il cellulare. Dall’altra parte del telefono una donna, si parla di bomboniere. Siamo a Roma, via Etruria 79. Non un indirizzo qualunque ma il CIS (Centro Iniziative Sociali) Alberto Giaquinto. Una sede che sembra un museo di cimeli del Movimento sociale italiano, del resto qui, nel 1947 fu aperta la prima sede da Giorgio Almirante in persona. Giaquinto è il giovane ucciso il 10 gennaio 1979, a ...