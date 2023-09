Ascolti tv | Rai meloniana un flop Il Tg1 ha perso 100mila spettatori

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Le brutte notizie per Meloni non arrivano solo sul fronte economico-finanziario con il Pil che rallenta e il rischio stagnazione per l'Italia nel 2024, ma anche sul fronte della Rai si registra un momento complicato. Delude - si legge su Repubblica - il debutto di TeleMeloni. Battuta da Mediaset nel giorno dell’esordio. A faresono soprattutto i programmi e i volti del palinsesto autunnale interamente cucinato nei forni sovranisti: Roberto Inciocchi, Caterina Balivo, Annalisa Bruchi. Mentre, a salvare la baracca, ci pensano gli anchor già collaudati nelle scorse stagioni: da Bruno Vespa a Marco Damilano, passando per Alberto Matano che l’altro ieri, ai nastri di (ri)partenza, hanno sbaragliato la concorrenza. Segui su affaritaliani.it

La Nazionale di calcio, in campo al Meazza dalle 20.45, mette in discussione gli ascolti dei programmi d'informazione delle due fasce principali. Si difende 'E' sempre Cartabianca'. Un ritorno non facile per la soap, dentro e fuori dallo schermo: il Paradiso, infatti, non sta arrancando solo nella finzione della trama ma anche nella realtà degli ascolti, battuto puntualmente. Corollario di un avvio, specie nell'informazione, iniziato piuttosto male: a tre mesi dall'insediamento dei nuovi direttori, gli ascolti dei Tg sono crollati.

Quel che resta di questo primo scorcio di stagione rispetto ai dati Auditel della nuova Rai, la contestualizzazione e una teoria "bicefala" ...Fiorello riceve il premio di Radio Rai e durante la premiazione, tenutasi a Via Asiago, non ha potuto fare a meno di esordire con qualche battuta ...Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’ all news, relativa al 12 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro: Risultati del 12 settembre 2023 Intera giornata 2:00-26:00 ...