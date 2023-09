Ascolti tv ieri | boom Italia-Ucraina | Pomeriggio 5 cala Leader Matano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Glitv di, martedì 12 settembre 2023, hanno registrato per il matchQualificazioni Euro 2024 su Rai1 un netto di 7.688.000 telespettatori, share 38.1%. Su Canale 5 il film Brooklyn ha ottenuto 1.457.000, 8%. Leggero calo per È Sempre Cartabianca su Rete 4 con 939.000 telespettatori, share 7%. Di seguito glitv disera degli altri canali:1 film The Day After Tomorrow – L'Alba del Giorno Dopo 1.245.000, 7.4% Rai2 serie Il Respiro della Libertà 598.000, 3.7% Rai3 Filorosso 331.000, 2.2% La7 film The Women 421.000, 2.3% Tv8 Pechino Express 359.000, 3.2% NOVE film Se Dio Vuole 267.000, 1.5%. IN AGGIORNAMENTO

tv,sera: Italia - Ucraina vs Brooklyn. Auditelsera, 12 settembre 2023 Sfida Rai1 vs Canale 5: "Italia - Ucraina" contro Brooklyn . Chi ha vinto Rai 1 : Italia - Ucraina , il ...Un'altra giornata di debutti quella andata in scenalunedì 11 settembre 2023 . L'inizio della settimana corrispondeva infatti con l'inizio della ...tv: il Grande Fratello parte bene. La ...Mentre, a salvare la baracca, ci pensano gli anchor già collaudati nelle scorse stagioni: da Bruno Vespa a Marco Damilano , passando per Alberto Matano che l'altro, ai nastri di (ri)partenza, ...Quest'anno il talk di Rai1 dovrà vedersela con la nuova edizione di Pomeriggio Cinque guidata da Myrta Merlino: qui chi ha vinto la sfida deglidella puntata di

Ascolti tv lunedì 11 settembre: chi ha vinto tra il Grande Fratello e Il Giovane Montalbano Fanpage.it

Ascolti tv, lunedì 11 settembre 2023: Il giovane Montalbano (18.36%), Grande Fratello (23%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv 12 settembre 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ...Seconda sfida tra Matano e Merlino: chi ha vinto Ecco gli ascolti del 12 settembre con i dati di Vita in diretta e Pomeriggio 3 del 12 settembre 2023 ...Fa irruzione in un bar, durante una riunione di lavoro, e colpisce con un casco in testa il collega della moglie, convinto che fosse l’amante. Una violenza che gli è costata la doppia denuncia, da par ...