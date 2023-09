Ascolti tv ieri | boom Italia-Ucraina | Pomeriggio 5 cala all' 11% Leader Matano

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Glitv di, martedì 12 settembre 2023, hanno registrato per il matchQualificazioni Euro 2024 su Rai1 un netto di 7.688.000 telespettatori, share 38.1%. Su Canale 5 il film Brooklyn ha ottenuto 1.457.000, 8%. Leggero calo per È Sempre Cartabianca su Rete 4 con 939.000 telespettatori, share 7%. Di seguito glitv disera degli altri canali:1 film The Day After Tomorrow – L'Alba del Giorno Dopo 1.245.000, 7.4% Rai2 serie Il Respiro della Libertà 598.000, 3.7% Rai3 Filorosso 331.000, 2.2% La7 film The Women 421.000, 2.3% Tv8 Pechino Express 359.000, 3.2% NOVE film Se Dio Vuole 267.000, 1.5%. IN AGGIORNAMENTO