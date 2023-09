Ascolti tv | i dati di martedì 12 settembre 2023

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Bene la partita dell’Italia Nella serata di ieri,12, su Rai Uno il match di qualificazioni europea tra Italia e Ucraina ottiene 7.688.000 spettatori pari al 38.07% (pre partita: 5.203.000 – 27.14%, post partita: 3.334.000 – 20.14%). Su Canale 5 Brooklyn si ferma a 1.457.000 spettatori pari all’8.02% di share. Su Rai2 Il Respiro della Libertà ha coinvolto 598.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo ha conquistato 1.245.000 spettatori pari al 7.4%. Su Rai3 dopo una presentazione di 33 minuti (748.000 – 3.68%), Filorosso Extra ha raccolto 331.000 spettatori pari ad uno share del 2.22%. Su Rete 4, invece, È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 939.000 spettatori con il 7.03% di share. Ph. credit: FIGC L'articolo proviene da 361 Magazine.

TV di martedì 12 settembre : ieri il palinsesto della prima serata ha offerto la partita di ... Ecco iauditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani. ...Di seguito tutti irelativi al prime time di martedì 12 settembre 2023 : Rai Uno " L'incontro ...tv martedì 12 settembre 2023: preserale e access prime time Rai Uno: Cinque Minuti ha ...DayTime Pomeriggio, idel 12 settembre 2023 RAI 1 E' sempre mezzogiorno : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %. La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %. Il paradiso delle ......deglidi Canale 5 Maria De Filippi si conferma, con il debutto stagionale del suo dating show Uomini e Donne che ha registrato il 25,89% di share pari a 2 milioni e 471mila spettatori)....

Ascolti tv e dati Auditel 11 settembre: Il giovane Montalbano batte Grande Fratello, Beatrice Luzzi nella casa Virgilio Notizie

Ascolti tv 12 settembre 2023: Italia-Ucraina, Brooklyn | Dati Auditel SuperGuidaTV

7,7 milioni di spettatori per la partita su Rai1 e 1,5 milioni per il film su Canale 5 ...Gli ascolti tv di martedì 12 settembre 2023. L’analisi dei dati Auditel dei programmi in diretta tv, tra show di intrattenimento, ..."Mi hanno visto qui a via Asiago e non è stato facile entrare. Come sapete, ho il Daspo e non posso entrare facilmente" ...