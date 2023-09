Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 12 settembre 2023

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Idei programmi più visti di12, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la partita di calcio di Qualificazioni Europei 2024 Italia-Ucraina ha totalizzato 7688 spettatori (38,07% di share); il film Brooklyn su Canale5 ha conquistato in media 1457 spettatori (share 8,02%), mentre il film The day after tomorrow su Italia1 ha realizzato 1245 spettatori (7,40%). Su Rai2 il film Il Respiro della Libertà ha intrattenuto 598 (3,70%), mentre la puntata del programma di attualità Filorosso extra su Rai3 ne ha avuti 331 (2,22%). Su Rete4 il programma di attualità E’ sempre Cartabianca ha totalizzato 939 spettatori (7,03%) e su La7 il film The Women ne ha ...

L’Italia vince sia con l’Ucraina che in prima serata: Berlinguer rallenta, testa a testa Matano-Merlino, debutto per Bruno Vespa con la premier Giorgia Meloni ...Il programma di Rai1 perde la sfida con la Vita in Diretta e raggiunge un picco di 1.2 milioni di spettatori per il 16,5% di share ...La7, The women: 421.000 spettatori (share 2,27%) Rai3, Filorosso extra: 331.000 spettatori (share 2,22%) Nove, Se Dio vuole: 267.000 spettatori (share 1,50%) ...